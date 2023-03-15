Певица Бьянка купила квартиру с видом на Кремль

Певица Татьяна Липницкая (известная как Бьянка) купила элитную квартиру в центре Москвы. Артистка стала владелицей просторных двухуровневых апартаментов с видом на Кремль, сообщает The Voice.

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Бьянка сообщила, что подписала договор купли-продажи, завершила все бюрократические процедуры и стала полноправной владелицей недвижимости.

«Я радостная, как арбуз! Дорогие мои, спасибо за поздравления, я безумно счастлива!» — заявил певица.

В новых апартаментах артистки есть светлая и просторная гостиная с высокими потолками, ремонтом в современном стиле и огромной фреской на стене. Однако Бьянке еще предстоит докупить часть мебели и обжить квартиру. Певица пообещала, что в ближайшее время проведет более подробную экскурсию по новому дому.