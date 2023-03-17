Оксана Самойлова вышла на связь после госпитализации

Блогер Оксана Самойлова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что идет на поправку. Жена рэпера Джигана попала в больницу из-за сильных головных болей. Сейчас Самойлову выписали. Выяснилось, что у нее гайморит.
«Я первый раз за все последние дни сейчас вышла на улицу. Это такое наслаждение: солнце светит, весной пахнет. У меня был гайморит. У меня никогда до этого не было гайморита, я не знала, что это за кошмар. Но я три дня просто не могла открыть глаза, я открывала их — и у меня просто все слезилось. У меня все болело, даже челюсть. Сегодня первый день, когда я вернулась к жизни», — поделилась Самойлова.
Блогер добавила, что из-за проблем с дыханием ей может потребоваться операция по исправлению перегородки.
Ранее Самойлову доставили в больницу посреди ночи.