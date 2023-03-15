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18 минут назад

Киркоров выиграл суд у православного активиста

Елена Прошина

Таганский суд Москвы отклонил иск православного активиста Михаила Феодориди к певцу Филиппу Киркорову за оскорбление религиозных чувств из-за музыкального клипа, где исполнитель использовал крест в качестве сценического объекта. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Киркоров выиграл суд у православного активиста
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, изначально Феодориди просил один миллион рублей, но затем снизил исковые требования до одного рубля в качестве морального вреда. Такое решение он объяснил тем, что главным является духовное успокоение, а не материальная сторона. При этом Феодориди продолжал настаивать на извинениях со стороны певца.

Такую реакцию у истца вызвали танцы Киркорова на кресте в мае 2022 года в Кремлевском дворце во время исполнения песни «Мария Магдалена». При этом адвокаты певца заявляли, что композиция посвящена покойной матери артиста и дома у него есть иконы из Афона и личная часовня, поэтому оскорбить чувства верующих он не хотел.

По итогам заседания Феодориди отказался комментировать приговор журналистам.

Шоу-бизнес,Михаил Феодориди,Филипп Киркоров,
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