В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
19 минут назад

Концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в Улан-Удэ

Газета.Ru

Концерт певицы Таисии Повалий отменили в Улан-Удэ. Об этом сообщает издание "Байкал Daily".

Концерт Таисии Повалий отменили в Улан-Удэ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официально певица не объявляла об отмене, но на сайте продаж билетов "Сибкасса" можно найти информацию о том, что мероприятие отменено.

В Удмуртии отменили выступление Алексея Кортнева

Шоу "Особенные слова" должно было состояться в ресторане "Баран на корове" 25 марта. В частности, концерт планировал посетить бурятский эстрадный певец Чингис Ли (Хандажапов), забронировавший три места в первом ряду.

"Я, когда увидел, что это будет в "Баран на корове", удивился очень сильно. Народная артистка и в ресторане. Это не то. В других городах концерты состоятся, кроме Улан-Удэ", - прокомментировал отмену он.

Ранее сообщалось, что концерт "Ночных снайперов" отменили в Улан-Удэ.

Шоу-бизнес,Таисия Повалий,Алексей Кортнев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий