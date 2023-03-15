Концерт Таисии Повалий отменили в Улан-Удэ

Концерт певицы Таисии Повалий отменили в Улан-Удэ. Об этом сообщает издание "Байкал Daily".
Официально певица не объявляла об отмене, но на сайте продаж билетов "Сибкасса" можно найти информацию о том, что мероприятие отменено.
Шоу "Особенные слова" должно было состояться в ресторане "Баран на корове" 25 марта. В частности, концерт планировал посетить бурятский эстрадный певец Чингис Ли (Хандажапов), забронировавший три места в первом ряду.
"Я, когда увидел, что это будет в "Баран на корове", удивился очень сильно. Народная артистка и в ресторане. Это не то. В других городах концерты состоятся, кроме Улан-Удэ", - прокомментировал отмену он.
Ранее сообщалось, что концерт "Ночных снайперов" отменили в Улан-Удэ.