«Злая, завистливая баба»: друг Данилко рассказал о его концерте в Италии

Друг Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, Сергей Лавров побывал на концерте певца в Италии и рассказал «Московскому комсомольцу» об увиденном там. По его словам, происходящее на сцене больше напоминало антироссийскую вакханалию.

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Лавров отметил, что решил посетить концерт друга из интереса к тому, как тот сейчас работает, но увиденное повергло его в «ужас».

«Я так понимаю, что за работу он получает два гонорара. Один — за концерт, а второй — за ту вакханалию, которую устраивает на своих выступлениях. Концерт напоминал сплошную демонстрацию антироссийскую. Это был какой-то ужас», — рассказал он.

По словам Лаврова, демонстрации проходили перед, во время и после концерта. Кроме того Данилко кричал «охрипшим» голосом антироссийские лозунги после каждого номера.

Лавров назвал концерт Верки Сердючки в Неаполе «худшим» из всех, на которых он бывал. Также он рассказал, что в какой-то момент Данилко увидел его, но решил сделать вид, что не узнал, а затем и вовсе прислал сообщение, в котором заявил, что им больше «не о чем и незачем» разговаривать.

«Никаких шансов у Андрея нет: он, наверное, это и сам понимает. Раньше на сцене была Сердючка. А сейчас — злая, завистливая баба, побитая судьбой», — считает Лавров.