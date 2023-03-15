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35 минут назад

На Бали отменили запланированный концерт группы Little Big

Никита Бородкин

Группа Little Big заявила о переносе мартовского концерта на Бали. Как сообщает «Слово и Дело», музыканты объяснили это «техническими причинами».

На Бали отменили запланированный концерт группы Little Big
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об отмене проведения мероприятия в назначенную дату музыканты сообщили в соцсетях за сутки до него.

«Друзья! Наш концерт на Бали переносится с 16 марта на 8 апреля по техническим причинам! Все купленные билеты на 16 марта будут действительны 8 апреля», — заявил коллектив.

Других подробностей о причине переноса шоу в Little Big не раскрыли. Поклонники группы оказались возмущены, поскольку их предупредили об изменениях слишком поздно — некоторые фанаты специально прилетели на остров, чтобы попасть на концерт.

Напомним, что летом 2022 года участники Little Big переехали в США. Коллектив планировал гастрольный тур по городам Соединенных Штатов, однако продать на него билеты не удалось. Кроме того, музыканты лишились доходов от частных корпоративов — ранее за выступления на подобных мероприятиях они получали около 60 тысяч евро.

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