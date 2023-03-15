На Бали отменили запланированный концерт группы Little Big

Группа Little Big заявила о переносе мартовского концерта на Бали. Как сообщает «Слово и Дело», музыканты объяснили это «техническими причинами».

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Об отмене проведения мероприятия в назначенную дату музыканты сообщили в соцсетях за сутки до него.

«Друзья! Наш концерт на Бали переносится с 16 марта на 8 апреля по техническим причинам! Все купленные билеты на 16 марта будут действительны 8 апреля», — заявил коллектив.

Других подробностей о причине переноса шоу в Little Big не раскрыли. Поклонники группы оказались возмущены, поскольку их предупредили об изменениях слишком поздно — некоторые фанаты специально прилетели на остров, чтобы попасть на концерт.