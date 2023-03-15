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36 минут назад

Эвелина Бледанс заявила о негативном влиянии пластики на молодежь

Газета.Ru

Телеведущая Эвелина Бледанс ответила в социальных сетях на обвинения Марии Погребняк в травле.

Эвелина Бледанс заявила о негативном влиянии пластики на молодежь
Фото: соцсетисоцсети

Бледанс заявила, что не стоит сравнивать их конфликт с Погребняк и случаи буллинга среди подростков, когда жертвы травли решают наложить на себя руки. Артистка считает, что таких случаев, наоборот, будет меньше, если молодежь будет принимать себя и свою естественную красоту.

Бледанс считает, что большая часть населения России не может себе позволить дорогостоящие пластические операции. Люди вынуждены пользоваться услугами сомнительных специалистов. «Некоторые случаи кончаются сложными медицинскими осложнениями, и даже летальным исходом. Так разве не лучше мотивировать молодежь гордиться тем, что имеешь?!» — отметила ведущая.

Бледанс призвала молодое поколение любить и уважать себя за человеческие качества и радоваться собственной внешности.

«Моя мечта, чтобы каждая девочка могла сказать: «Я такая, какая есть, уникальная, неповторимая, честная перед собой и перед людьми», — заявила звезда.

Ранее между Погребняк и Бледанс произошел конфликт. Телеведущая высмеяла блогершу за увлечение пластическими операциями. Бледанс назвала девушку «силиконовой».

Шоу-бизнес,Мария Погребняк,Эвелина Бледанс,
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