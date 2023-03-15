В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
7 минут назад

DJ Quik рассказал о странном поведении Майкла Джексона в студии

Lenta.ruиещё 1

Американский хип-хоп-исполнитель Дэвид Марвин Блейк, известный под псевдонимом DJ Quik, рассказал о странном поведении поп-исполнителя Майкла Джексона. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию TMZ.

DJ Quik рассказал о странном поведении Майкла Джексона в студии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист поведал, что его первая встреча со звездой произошла на студии Westlake Studios в Лос-Анджелесе. Когда Блейк записывал треки, сотрудники студии объявили, что сейчас к ним приедет Майкл Джексон, и добавили, что поп-исполнитель не хочет ни с кем здороваться, разговаривать и даже пересекаться взглядами. Из-за этого всем присутствующим пришлось отвернуться к стене, пока Джексон шел по коридору. По словам DJ Quik, он даже не увидел певца, а только услышал звук его шагов.

В январе этого года стало известно, что 26-летний племянник Майкла Джексона Джаафар Джексон сыграет певца в байопике, посвященном его жизни.

Шоу-бизнес,Майкл Джексон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий