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1 час назад

Меладзе вернулся в Дубай с концертом после скандала

Елена Прошина

Певец Валерий Меладзе снова дал концерт в Дубае после скандала с проукраинской кричалкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Дубай Петрович».

Меладзе вернулся в Дубай с концертом после скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В опубликованных видеороликах видно, как певец исполняет композиции на сцене одного из ресторанов. Отмечается, что перед началом концерта артист пожелал присутствующим хорошего вечера.

«Политических лозунгов пока не сказано, флагов не замечено, пояснить за Россию и Украину никто пока не просит», - говорится в сообщении.

После одной из песен Меладзе пожелал гостям вечера «любить, дружить и находить общий язык со всеми людьми».

«Дай бог, чтобы вам были рады везде и всегда в любой стране мира», - сказал певец.

Ранее, выступая на корпоративе в Дубае, Меладзе продолжил известную украинскую кричалку словами: «Героям слава!». Это попало на видео, которое позднее распространилось в сети. После этого на Меладзе вылилась волна хейта, для него даже просили закрыть въезд в Россию.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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