Меладзе вернулся в Дубай с концертом после скандала

Певец Валерий Меладзе снова дал концерт в Дубае после скандала с проукраинской кричалкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Дубай Петрович».

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В опубликованных видеороликах видно, как певец исполняет композиции на сцене одного из ресторанов. Отмечается, что перед началом концерта артист пожелал присутствующим хорошего вечера.

«Политических лозунгов пока не сказано, флагов не замечено, пояснить за Россию и Украину никто пока не просит», - говорится в сообщении.

После одной из песен Меладзе пожелал гостям вечера «любить, дружить и находить общий язык со всеми людьми».

«Дай бог, чтобы вам были рады везде и всегда в любой стране мира», - сказал певец.