Мацуев рассказал, как играл в штаб-квартире НАТО

«Сейчас невозможно представить себе, чтобы русские дети приехали в штаб-квартиру НАТО, жили в семьях, и чтобы тогдашний генсек НАТО Манфред Вернер аплодировал нам стоя! Брюссельские газеты писали тогда, что «русские завоевали НАТО!», а Вернер говорил: «Мы не против такого завоевания!» — вспомнил музыкант.