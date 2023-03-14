Мацуев рассказал, как играл в штаб-квартире НАТО

Российский пианист Денис Мацуев в беседе с «Российской газетой» рассказал, как в 1990-е годы вместе с фондом «Новые имена» выступал в 45 странах мира.
По словам Мацуева, он играл в Генассамблее ООН, в ЮНЕСКО, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, у английской королевы, у Папы Римского в Ватикане.
«Сейчас невозможно представить себе, чтобы русские дети приехали в штаб-квартиру НАТО, жили в семьях, и чтобы тогдашний генсек НАТО Манфред Вернер аплодировал нам стоя! Брюссельские газеты писали тогда, что «русские завоевали НАТО!», а Вернер говорил: «Мы не против такого завоевания!» — вспомнил музыкант.
Мацуев пообщался с журналистами накануне открытия первого Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова в Великом Новгороде 21 марта. В областной филармонии пятнадцать юных конкурсантов выступят в двух турах.
Ранее Мария Захарова назвала Европу «королевством кривых зеркал» из-за отмены концертов Мацуева.