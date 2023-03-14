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24 минуты назад

Мацуев рассказал, как играл в штаб-квартире НАТО

Газета.Ru

Российский пианист Денис Мацуев в беседе с «Российской газетой» рассказал, как в 1990-е годы вместе с фондом «Новые имена» выступал в 45 странах мира.

Мацуев рассказал, как играл в штаб-квартире НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Мацуева, он играл в Генассамблее ООН, в ЮНЕСКО, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, у английской королевы, у Папы Римского в Ватикане.

«Сейчас невозможно представить себе, чтобы русские дети приехали в штаб-квартиру НАТО, жили в семьях, и чтобы тогдашний генсек НАТО Манфред Вернер аплодировал нам стоя! Брюссельские газеты писали тогда, что «русские завоевали НАТО!», а Вернер говорил: «Мы не против такого завоевания!» — вспомнил музыкант.

Мацуев пообщался с журналистами накануне открытия первого Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова в Великом Новгороде 21 марта. В областной филармонии пятнадцать юных конкурсантов выступят в двух турах.

Ранее Мария Захарова назвала Европу «королевством кривых зеркал» из-за отмены концертов Мацуева.

Шоу-бизнес,Мария Захарова,Денис Мацуев,ЮНЕСКО,НАТО,Генассамблея ООН,
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