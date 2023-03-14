Блогер Жигалова обратилась к Манучарову и пристыдила его за слова об Урганте

Журналистка Алена Жигалова обратилась к актеру Вячеславу Манучарову после критики в адрес шоумена Ивана Урганта. Она пристыдила коллегу за то, что он долгие годы отмалчивался о работе 44-летнего ведущего.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Блогер Ксения Собчак высмеяла журналистскую карьеру Манучарова. Она считает, что артист метит на место Урганта, который уже год не появляется в эфире Первого канала. Манучаров долго отмалчиваться не стал и обвинил «блондинку в шоколаде» в лицемерии.

Ситуацию прокомментировала Жигалова. Она пристыдила автора шоу «Эмпатия Манучи», что он долгие годы не высказывался о работе Урганта, которого не считает профессионалом своего дела.

«Слава, а что же ты молчал все эти 20 лет, ведь Ваня ведет "Вечерний Ургант" уже долгие годы», — заявила Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».