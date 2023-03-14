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21 минуту назад

Блогер Жигалова обратилась к Манучарову и пристыдила его за слова об Урганте

Слово и Дело

Журналистка Алена Жигалова обратилась к актеру Вячеславу Манучарову после критики в адрес шоумена Ивана Урганта. Она пристыдила коллегу за то, что он долгие годы отмалчивался о работе 44-летнего ведущего.

Блогер Жигалова обратилась к Манучарову и пристыдила его за слова об Урганте
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Блогер Ксения Собчак высмеяла журналистскую карьеру Манучарова. Она считает, что артист метит на место Урганта, который уже год не появляется в эфире Первого канала. Манучаров долго отмалчиваться не стал и обвинил «блондинку в шоколаде» в лицемерии.

Ситуацию прокомментировала Жигалова. Она пристыдила автора шоу «Эмпатия Манучи», что он долгие годы не высказывался о работе Урганта, которого не считает профессионалом своего дела.

«Слава, а что же ты молчал все эти 20 лет, ведь Ваня ведет "Вечерний Ургант" уже долгие годы», — заявила Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Ургант после начала спецоперации на Украине пропал с экранов ТВ. Артиста неоднократно упрекали за неопределившуюся позицию относительно событий в мире.

Шоу-бизнес,Алена Жигалова,Вячеслав Манучаров,Иван Ургант,Ксения Собчак,Первый канал,
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