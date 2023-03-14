Волочкова рассказала о лечении коровьими копытами

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с mk.ru, что придерживается специального питания для излечения суставов. По словам Волочковой, ей посоветовали холодец из копыт животных.

Фото: volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Помощница артистки готовит ей бульон из копыт коровы. Артистка добавила, она не ест мясо, но "заставляет себя" пить бульон.

"Потому что в нем много природного коллагена", - объяснила балерина.

Помимо питания, Волочкова занимается гимнастикой, упражнениями на различные группы мышц, ходит в бассейн, баню и на профессиональный массаж.

"Сейчас нужно восстанавливать сустав. Воспалительный процесс есть, но это все поправимые вещи", - отметила звезда.