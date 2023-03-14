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45 минут назад

Волочкова рассказала о лечении коровьими копытами

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с mk.ru, что придерживается специального питания для излечения суставов. По словам Волочковой, ей посоветовали холодец из копыт животных.

Волочкова рассказала о лечении коровьими копытами
Фото: volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Помощница артистки готовит ей бульон из копыт коровы. Артистка добавила, она не ест мясо, но "заставляет себя" пить бульон.

"Потому что в нем много природного коллагена", - объяснила балерина.

Помимо питания, Волочкова занимается гимнастикой, упражнениями на различные группы мышц, ходит в бассейн, баню и на профессиональный массаж.

"Сейчас нужно восстанавливать сустав. Воспалительный процесс есть, но это все поправимые вещи", - отметила звезда.

Ранее Волочкова назвала "мощные сексуальные отношения" секретом своей стройности.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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