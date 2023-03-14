Клава Кока рассказала о покупке квартиры в Москве для родителей

Певица Клава Кока сообщила в социальных сетях, что планирует купить квартиру для родителей в Москве. Кока призналась, что давно мечтала приобрести недвижимость для своей семьи. На данный момент артистка вместе с родителями занимается поиском "квартиры мечты".