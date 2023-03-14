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42 минуты назад

Клава Кока рассказала о покупке квартиры в Москве для родителей

Газета.Ru

Певица Клава Кока сообщила в социальных сетях, что планирует купить квартиру для родителей в Москве. Кока призналась, что давно мечтала приобрести недвижимость для своей семьи. На данный момент артистка вместе с родителями занимается поиском "квартиры мечты".

Клава Кока рассказала о покупке квартиры в Москве для родителей
Фото: klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отец певицы заявил, что готов к выбору недвижимости. Мужчина отметил, что находится в прекрасном расположении духа.

"Папа, кстати, очень много лет работал в недвижимости. Так что, папу точно не проведешь", - рассказала артистка.

Ранее Клава Кока спровоцировала слухи о съемках в "Давай поженимся!". Музыкантка опубликовала снимок с ведущей Розой Сябитовой.

Шоу-бизнес,Клава Кока,
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