Клава Кока рассказала о покупке квартиры в Москве для родителей

Певица Клава Кока сообщила в социальных сетях, что планирует купить квартиру для родителей в Москве. Кока призналась, что давно мечтала приобрести недвижимость для своей семьи. На данный момент артистка вместе с родителями занимается поиском "квартиры мечты".
Отец певицы заявил, что готов к выбору недвижимости. Мужчина отметил, что находится в прекрасном расположении духа.
"Папа, кстати, очень много лет работал в недвижимости. Так что, папу точно не проведешь", - рассказала артистка.
Ранее Клава Кока спровоцировала слухи о съемках в "Давай поженимся!". Музыкантка опубликовала снимок с ведущей Розой Сябитовой.