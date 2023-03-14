В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Появились подробности операции Александра Розенбаума

Lenta.ruиещё 10

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил непростую ситуацию, говоря об операции, проведенной певцу Александру Розенбауму. Подробностями чиновник поделился с РИА Новости.

Губернатор рассказал об операции Александра Розенбаума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП (больницу скорой медицинской помощи — прим. "Ленты.ру"). Александр Яковлевич полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает. Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу», — заявил Усс.

Ранее сообщалось, что с 70-летним Розенбаумом все в порядке, он находится в стабильном состоянии после экстренной госпитализации во время турне в Красноярске. Отмечается, что исполнитель лежит в отделении сосудистой хирургии красноярской БСМП.

Розенбаума экстренно прооперировали

По данным Telegram-канала Kras Mash, персонал медицинского учреждения утверждал, что «все слышали его крики от боли», когда ночью Розенбаум был доставлен в больницу в сопровождении охраны.

Шоу-бизнес,Александр Розенбаум,Александр Усс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий