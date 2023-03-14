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26 минут назад

Стивен Сигал назвал себя «на миллион процентов русским»

Мария Иванова

Актер Стивен Сигал принял участие в учредительном съезде Международного движения русофилов и назвал себя «на миллион процентов русским». Об этом сообщает РИА Новости.

Сигал рассказал, что его отец был русским, а его мать - американка с немецкими, голландскими и английскими корнями - была погружена в русскую культуру.

Актер подчеркнул, что в его семье читали русскую литературу и знали традиции России и всех великих авторов страны.

«Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», - заявил Сигал.

В 2016 году Сигал получил гражданство РФ. В 2018-м в МИД России объявили о назначении актера своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

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Сигал рассказывал, что его предки по отцовской линии жили в Приморье. Он отмечал, что «с удовольствием» стал бы губернатором Приморского края.

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