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38 минут назад

Стивен Сигал считает себя на миллион процентов русским

Парламентская газетаиещё 1

Актер Стивен Сигал заявил, что считает себя на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским. Об этом он признался на учредительном съезде Международного движения русофилов, который проходит в Москве, передает РИА Новости.

Он рассказал, что его отец был русским, а мать была погружена в русскую культуру.

«Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», — сказал актер.

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Президент РФ Владимир Путин 3 ноября 2016 года подписал указ о предоставлении Стивену Сигалу российского гражданства. 25 ноября президент лично вручил Сигалу паспорт гражданина России.

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