Актер Стивен Сигал заявил, что считает себя на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским. Об этом он признался на учредительном съезде Международного движения русофилов, который проходит в Москве, передает РИА Новости.
Он рассказал, что его отец был русским, а мать была погружена в русскую культуру.
«Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», — сказал актер.
Президент РФ Владимир Путин 3 ноября 2016 года подписал указ о предоставлении Стивену Сигалу российского гражданства. 25 ноября президент лично вручил Сигалу паспорт гражданина России.