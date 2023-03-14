Жигалова пошутила про "амнезию" забывшего слова на концерте Макса Барских

Блогерша и журналистка Алена Жигалова в новом выпуске своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» высмеяла украинского певца Макса Барских.
Жигалова рассказала о случае, когда артист забыл слова своей же песни на концерте. Барских должен был исполнить песню на украинском языке, однако начал забывать текст.
«Амнезия у Макса Барских уже очень давно — сначала он забыл, что в России зарабатывал все деньги, покинул российский шоу-бизнес и забыл выплатить фанатам деньги за отмененные концерты, а потом забыл пойти на фронт, где обещал отстаивать интересы Украины», — говорит журналистка.
Она пошутила, что певец забывает родной язык и песни на нем.