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6 минут назад

Жигалова пошутила про "амнезию" забывшего слова на концерте Макса Барских

Газета.Ruиещё 1

Блогерша и журналистка Алена Жигалова в новом выпуске своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» высмеяла украинского певца Макса Барских.

Жигалова пошутила про "амнезию" забывшего слова на концерте Макса Барских
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Жигалова рассказала о случае, когда артист забыл слова своей же песни на концерте. Барских должен был исполнить песню на украинском языке, однако начал забывать текст.

«Амнезия у Макса Барских уже очень давно — сначала он забыл, что в России зарабатывал все деньги, покинул российский шоу-бизнес и забыл выплатить фанатам деньги за отмененные концерты, а потом забыл пойти на фронт, где обещал отстаивать интересы Украины», — говорит журналистка.

Она пошутила, что певец забывает родной язык и песни на нем.

Шоу-бизнес,Алена Жигалова,Макс Барских,
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