Жигалова пошутила про "амнезию" забывшего слова на концерте Макса Барских

«Амнезия у Макса Барских уже очень давно — сначала он забыл, что в России зарабатывал все деньги, покинул российский шоу-бизнес и забыл выплатить фанатам деньги за отмененные концерты, а потом забыл пойти на фронт, где обещал отстаивать интересы Украины», — говорит журналистка.