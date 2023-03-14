Муцениеце призналась, что сталкивается с давлением из-за отсутствия мужа

Актриса Агата Муцениеце заявила, что чувствует себя счастливой и полноценной в статусе незамужней. Ее слова цитирует StarHit.
«Мне всегда желают счастья. И все подразумевают, что обязательно рядом должен быть мужик. Вот это счастье! Почему так у нас до сих пор считается? Хотя я чувствую себя успешной женщиной, востребованной и так далее. Но все продолжают давить, что если нет семьи, то нет счастья», — поделилась артистка.
Муцениеце воспитывает двоих детей от Павла Прилучного, с которым развелась в 2020 году. Актриса уверяет, что расставание с бывшим супругом позади, однако она пока не состоит в новых отношениях.