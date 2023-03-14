Муцениеце призналась, что сталкивается с давлением из-за отсутствия мужа

«Мне всегда желают счастья. И все подразумевают, что обязательно рядом должен быть мужик. Вот это счастье! Почему так у нас до сих пор считается? Хотя я чувствую себя успешной женщиной, востребованной и так далее. Но все продолжают давить, что если нет семьи, то нет счастья», — поделилась артистка.