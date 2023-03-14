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25 минут назад

Агата Муцениеце призналась, что сталкивается с давлением из-за отсутствия мужа

Газета.Ru

Актриса Агата Муцениеце заявила, что чувствует себя счастливой и полноценной в статусе незамужней. Ее слова цитирует StarHit.

Муцениеце призналась, что сталкивается с давлением из-за отсутствия мужа
Фото: Пресс-служба StartПресс-служба Start

«Мне всегда желают счастья. И все подразумевают, что обязательно рядом должен быть мужик. Вот это счастье! Почему так у нас до сих пор считается? Хотя я чувствую себя успешной женщиной, востребованной и так далее. Но все продолжают давить, что если нет семьи, то нет счастья», — поделилась артистка.

Муцениеце воспитывает двоих детей от Павла Прилучного, с которым развелась в 2020 году. Актриса уверяет, что расставание с бывшим супругом позади, однако она пока не состоит в новых отношениях.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,
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