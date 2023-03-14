В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Колдун встал на защиту похорошевшего после пластики Киркорова

Никита Бородкин

Певец Дмитрий Колдун встал на защиту похорошевшего после пластических операций Филипа Киркорова. Как сообщает «Пятый канал», он счел, что новый образ голубоглазого блондина отлично подходит поп-королю.

Колдун встал на защиту похорошевшего после пластики Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Колдун считает, что Киркоров сам знает, как ему лучше выглядеть, и если певец будет чувствовать себя комфортнее, то он станет вести себя увереннее на сцене.

«Лучше будет всем, потому что он будет более уверен в себе — более звездный и более королевский. Филипп, на мой взгляд, всегда, во все времена выглядел прекрасно. И за это все мы его и любим», — сказал Колдун.

Сам Колдун отметил, что давно не был в спортзале и не сидит на диете, однако все равно «держит себя в руках». Музыкант считает, что главное оружие мужчины — это интеллект, а не внешний вид, а как артист он должен опираться на свой голос и хиты.

Напомним, что после пластических операций пользователи сети стали критиковать Киркорова за излишне помолодевший внешний вид. Кроме того, объектом насмешек стала и новая укладка — его белые волнистые волосы сравнивали с прическами певиц Ирины Аллегровой и Аллы Пугачевой. Среди знаменитостей выпады в сторону поп-короля себе позволили журналистка Алена Жигалова и блогер Виктория Боня.

Шоу-бизнес,Алена Жигалова,Дмитрий Колдун,Виктория Боня,Алла Пугачева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий