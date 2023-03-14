Колдун встал на защиту похорошевшего после пластики Киркорова

Певец Дмитрий Колдун встал на защиту похорошевшего после пластических операций Филипа Киркорова. Как сообщает «Пятый канал», он счел, что новый образ голубоглазого блондина отлично подходит поп-королю.

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Колдун считает, что Киркоров сам знает, как ему лучше выглядеть, и если певец будет чувствовать себя комфортнее, то он станет вести себя увереннее на сцене.

«Лучше будет всем, потому что он будет более уверен в себе — более звездный и более королевский. Филипп, на мой взгляд, всегда, во все времена выглядел прекрасно. И за это все мы его и любим», — сказал Колдун.

Сам Колдун отметил, что давно не был в спортзале и не сидит на диете, однако все равно «держит себя в руках». Музыкант считает, что главное оружие мужчины — это интеллект, а не внешний вид, а как артист он должен опираться на свой голос и хиты.