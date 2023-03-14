Розенбаума экстренно прооперировали

Певца Александра Розенбаума госпитализировали в одну из больниц Красноярска, сообщает Telegram-канал «112».
По информации СМИ, музыкант пожаловался на боли в ноге. При обследовании медики обнаружили у него тромб и приняли решение экстренно прооперировать пациента. Операция прошла успешно, пишет издание. В ближайшее время певец будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии.
В Красноярске музыкант находился на гастролях. Источник канала РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил, что 71-летний певец госпитализирован в отделение сосудистой хирургии в городскую Больницу скорой помощи.
Известно, что накануне госпитализации Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.
Ранее сообщалось, что сербского режиссера и президента фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги.