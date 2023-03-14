В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
30 минут назад

112: певца Александра Розенбаума госпитализировали в Красноярске

Газета.Ruиещё 5

Певца Александра Розенбаума госпитализировали в одну из больниц Красноярска, сообщает Telegram-канал «112».

Розенбаума экстренно прооперировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации СМИ, музыкант пожаловался на боли в ноге. При обследовании медики обнаружили у него тромб и приняли решение экстренно прооперировать пациента. Операция прошла успешно, пишет издание. В ближайшее время певец будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии.

В Красноярске музыкант находился на гастролях. Источник канала РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил, что 71-летний певец госпитализирован в отделение сосудистой хирургии в городскую Больницу скорой помощи.

Известно, что накануне госпитализации Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.

Ранее сообщалось, что сербского режиссера и президента фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги.

Шоу-бизнес,Александр Розенбаум,Эмир Кустурица,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий