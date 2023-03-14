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1 час назад

Сестра Гуфа вышла на связь и рассказала о состоянии рэпера

runews24.ru

За последнюю неделю Гуф неоднократно становился объектом общественного внимания. Сначала рэпер снимал странные сторис в социальных сетях. Позднее музыкант осветил в личном блоге скандал с женой: Алексей показывал, как доводил Юлию до слез. Супруга музыканта в слезах просила вернуть ей паспорта и позволить улететь из Таиланда в Россию. В ответ Долматов смеялся над возлюбленной.

Сестра Гуфа вышла на связь и рассказала о состоянии рэпера
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Юлия в ответ заявила, что зависимости Гуфа уничтожили его мозг. После этого в Таиланд экстренно вылетела сестра музыканта, Ольга. Девушка зачастую помогает брату в тяжелых ситуациях.

Поклонники рэпера были обеспокоены состоянием артиста и узнавали у Ольги про его самочувствие. Несколько дней сестра Гуфа не была активна в социальных сетях, но позже рассказала о состоянии брата.

«Очень много сообщений, волнений и вопросов о состоянии здоровья моего брата. Всех успокою — все в порядке. Спасибо за поддержку», - написала девушка.

Юлия же смогла вернуть паспорта и вместе с девятимесячной дочерью улетела в Москву. После она обвинила маму рэпера в зависимостях Алексея.

Шоу-бизнес,Гуф,
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