Семью Самойловой назвали "новыми Кардашьян"

Женя Джигана опубликовала видео, в котором показала перевоплощение себя и дочерей в кукол Барби. Образ Оксаны Самойловой был финальным в видео. Она предстала в розовом обтягивающем платье и в светлом парике. Поклонники были шокированы видео и написали, что семья Оксаны Самойловой стала «новыми Кардашьян».

В начале февраля СМИ написали о том, что Джиган проходит лечение в психиатрической больнице «Роса». На тот момент Оксана Самойлова несколько дней не выходила в соцсети и не рассказывала о том, что происходит в ее жизни. На днях она вышла на связь и написала, что у нее нет ресурса для откровений, и она просит оставить в покое ее СМИ. В свою очередь Джиган недавно поделился архивным фото с женой и детьми. Поклонники предположили, что таким образом музыкант пытается попросить прощения у супруги.