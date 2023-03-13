Семью Самойловой назвали "новыми Кардашьян"

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова устроила фотосессию с дочерьми в стиле Барби. Соответствующими фотографиями она поделилась в социальных сетях.
Женя Джигана опубликовала видео, в котором показала перевоплощение себя и дочерей в кукол Барби. Образ Оксаны Самойловой был финальным в видео. Она предстала в розовом обтягивающем платье и в светлом парике. Поклонники были шокированы видео и написали, что семья Оксаны Самойловой стала «новыми Кардашьян».
В начале февраля СМИ написали о том, что Джиган проходит лечение в психиатрической больнице «Роса». На тот момент Оксана Самойлова несколько дней не выходила в соцсети и не рассказывала о том, что происходит в ее жизни. На днях она вышла на связь и написала, что у нее нет ресурса для откровений, и она просит оставить в покое ее СМИ. В свою очередь Джиган недавно поделился архивным фото с женой и детьми. Поклонники предположили, что таким образом музыкант пытается попросить прощения у супруги.
У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей: 11-летняя Ариела, 8-летняя Лея, 5-летняя Майя и 3-летний Давид. В 2020 году супруги едва не развелись: бизнесвумен подала заявление в суд, однако позже забрала его.
Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова поделилась трогательным письмом дочери, где та поддержала ее в ссоре с Джиганом.