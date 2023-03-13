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23 минуты назад

Таксист опроверг обвинения в ограблении директора «Тодеса»

Елена Прошина

Водитель такси, которого обвинили в ограблении директора школы танцев «Тодес», опроверг свою вину. Об это сообщает РЕН ТВ.

Таксист опроверг обвинения в ограблении директора «Тодеса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам таксиста, он не грабил мужчин, а все обвинения являются клеветой. Напомним, что конфликт начался после того, как в такси сели двое пьяных мужчин. Во время поездки между пассажирами и водителем началась перепалка. Когда автомобиль достиг пункта назначения, мужчины просто покинули салон без оплаты. Таксист вышел вслед за пассажирами – судя по съёмке с видеорегистратора, между мужчинами завязалась драка.

Пьяными пассажирами оказались директор школы танцев «Тодес» Эдуард Богуславский и его сын. Позже они заявили, что таксист использовал против них газовый баллончик и отнял сумму в почти 15 тысяч рублей. Сам водитель утверждает, что оборонялся и чужих денег не брал.

«Баллончик у меня есть, я его предоставил сотрудникам полиции и сказал, что применил его в целях самообороны. Я их не грабил. В полиции посмотрели видеозапись с салона, которую снял регистратор, и поняли, что это клевета. На видео четко видно, что финансовые вопросы не затрагивались, что никого я не грабил. Они сами, так скажем, не мягкие и пушистые», – заявил он.

Ранее турист в Сочи сдал в полицию таксиста за песню «про людей на Донбассе».

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