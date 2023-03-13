Таксист опроверг обвинения в ограблении директора «Тодеса»

«Баллончик у меня есть, я его предоставил сотрудникам полиции и сказал, что применил его в целях самообороны. Я их не грабил. В полиции посмотрели видеозапись с салона, которую снял регистратор, и поняли, что это клевета. На видео четко видно, что финансовые вопросы не затрагивались, что никого я не грабил. Они сами, так скажем, не мягкие и пушистые», – заявил он.