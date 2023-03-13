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1 час назад

Драка директора шоу-балета «Тодес» с таксистом в Москве попала на видео

Мослента

Директор шоу-балета «Тодес» Эдуард Богуславский подрался с таксистом в Москве. Ролик с видеорегистратора в автомобиле попал в Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как Богуславский в нетрезвом состоянии садится в машину вместе с сыном и начинает нецензурно оскорблять водителя. Конфликт перерос в потасовку на улице между таксистом, директором театра и его сыном.

Сам Богуславский обвинил водителя в краже. По его словам, таксист залил его с сыном жидкостью из перцового баллончика, похитил 16 тысяч рублей и скрылся.

Ранее в Москве попал на видео жесткий конфликт таксиста и пассажира с детьми. Причиной конфликта могла стать неоплата проезда.

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