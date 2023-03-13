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41 минуту назад

Журнал Playboy перезапустится в цифровом формате в виде аналога OnlyFans

Газета.Ruиещё 1

Журнал Playboy, закрывшийся в 2021 году, возобновит выпуск в новом формате — теперь это будет цифровая платформа, аналогичная OnlyFans. Об этом сообщает The New York Post.

Playboy перезапустится в цифровом формате в виде аналога OnlyFans
Фото: PlayboyPlayboy

Онлайн-журнал станет платформой для «творческих сотрудников», которые будут выкладывать материалы интимного характера, доступ к которым будет возможен для подписчиков Playboy. Творческие сотрудники позволят интересующимся наблюдать за своей жизнью и будут украшать обложки обновленного издания.

На обложке первого номера цифрового Playboy появилась модель Аманда Черни, которая уже заработала более $1 млн на бета-версии платформы под названием Centerfold. Она была запущена в 2021 году и представлена певицей Карди Би. Ресурс называли местом «творческой свободы, художественной экспрессии и сексуального позитива».

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