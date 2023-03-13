Playboy перезапустится в цифровом формате в виде аналога OnlyFans

Журнал Playboy, закрывшийся в 2021 году, возобновит выпуск в новом формате — теперь это будет цифровая платформа, аналогичная OnlyFans. Об этом сообщает The New York Post.

Фото: Playboy Playboy

Онлайн-журнал станет платформой для «творческих сотрудников», которые будут выкладывать материалы интимного характера, доступ к которым будет возможен для подписчиков Playboy. Творческие сотрудники позволят интересующимся наблюдать за своей жизнью и будут украшать обложки обновленного издания.