Playboy перезапустится в цифровом формате в виде аналога OnlyFans

Журнал Playboy, закрывшийся в 2021 году, возобновит выпуск в новом формате — теперь это будет цифровая платформа, аналогичная OnlyFans. Об этом сообщает The New York Post.
Онлайн-журнал станет платформой для «творческих сотрудников», которые будут выкладывать материалы интимного характера, доступ к которым будет возможен для подписчиков Playboy. Творческие сотрудники позволят интересующимся наблюдать за своей жизнью и будут украшать обложки обновленного издания.
На обложке первого номера цифрового Playboy появилась модель Аманда Черни, которая уже заработала более $1 млн на бета-версии платформы под названием Centerfold. Она была запущена в 2021 году и представлена певицей Карди Би. Ресурс называли местом «творческой свободы, художественной экспрессии и сексуального позитива».