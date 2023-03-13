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Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении музыканта Максима Покровского за дискредитацию ВС РФ

Хорошевский районный суд столицы рассмотрит административный протокол в отношении музыканта и лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Елена Торосова.

Суд рассмотрит дело Покровского о дискредитации ВС РФ
© РИА Новости

«В суде 13 марта, сегодня, зарегистрирован административный протокол в отношении Покровского Максима Сергеевича», - сказала она, добавив, что судебное заседание состоится 27 марта в 9:00.

Покровскому вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Ему грозит административный штраф в размере до 50 тыс. руб.

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