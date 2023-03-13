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1 час назад

SHAMAN объяснил перепалку с Собчак

Никита Бородкин

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) объяснил, почему журналистка Ксения Собчак несколько раз упоминала его в своих социальных сетях. Как сообщат ТАСС, музыкант считает, что телеведущая критикует его из-за «влюбленности».

В ходе интервью Дронов отметил, что обменялся с Собчак несколькими репликами после упоминаний с ее стороны.

«Во-первых, она девушка, невежливо не отреагировать. Во-вторых, Ксения Анатольевна посвятила мне постов десять или 15», — сказал SHAMAN.

Shaman рассказал, что у него нет активов за рубежом

Музыкант считает, что Собчак подвергла его критике из-за личных причин — Дронов уверен, что журналистка в него «банально влюбилась». Он также поблагодарил телеведущую за «мощную поддержку». По словам Ярослава, после публикаций в социальных сетях Собчак в его Telegram-канал пришло большое количество людей, множество из которых в результате подписались.

Вместе с тем SHAMAN отметил, что в его сторону встречается и негативное отношение. Дронов подчеркнул, что он «не медовый пряник, чтобы всем нравиться», а потому относится к критике нормально.

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