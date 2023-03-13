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48 минут назад

Певица Наталья Штурм получила травму на отдыхе с возлюбленным

Газета.Ru

Певица Наталья Штурм пострадала во время отдыха с возлюбленным на карибском острове Сен-Мартен. Об этом она рассказала в беседе с mk.ru.

Наталья Штурм получила травму на отдыхе с возлюбленным
Фото: nataliashturm/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)nataliashturm/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Я решила искупаться в бассейне, но перед этим красиво пройти по бордюру в лучах заходящего островного солнца. От усталости ноги заплелись, и я со всего маха грохнулась не в бассейн, а прямо на асфальт. Меня пронзила дикая боль», — поделилась артистка.

По словам Штурм, обошлось без переломов. Однако звезда получила несколько ушибов.

Штурм заявила, что планирует заняться парусным спортом на острове. «Мне уже говорят, что синяков прибавится», — говорит она.

Шоу-бизнес,Наталья Штурм,
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