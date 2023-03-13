Наталья Штурм получила травму на отдыхе с возлюбленным

Певица Наталья Штурм пострадала во время отдыха с возлюбленным на карибском острове Сен-Мартен. Об этом она рассказала в беседе с mk.ru.
«Я решила искупаться в бассейне, но перед этим красиво пройти по бордюру в лучах заходящего островного солнца. От усталости ноги заплелись, и я со всего маха грохнулась не в бассейн, а прямо на асфальт. Меня пронзила дикая боль», — поделилась артистка.
По словам Штурм, обошлось без переломов. Однако звезда получила несколько ушибов.
Штурм заявила, что планирует заняться парусным спортом на острове. «Мне уже говорят, что синяков прибавится», — говорит она.