Наталья Штурм получила травму на отдыхе с возлюбленным

«Я решила искупаться в бассейне, но перед этим красиво пройти по бордюру в лучах заходящего островного солнца. От усталости ноги заплелись, и я со всего маха грохнулась не в бассейн, а прямо на асфальт. Меня пронзила дикая боль», — поделилась артистка.