В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

SHAMAN признался, что до популярности пел "Рюмку водки" в ресторане на заказ

Газета.Ruиещё 1

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в беседе с ТАСС вспомнил, как начинал музыкальную карьеру.

SHAMAN признался, что до популярности пел "Рюмку водки" в ресторане на заказ
Фото: Пресс-служба артистаПресс-служба артиста

«В 15 лет устроился певцом в ресторан — у нас, в Новомосковске. Параллельно учился в колледже по специальности «руководитель народного хора». Тогда же начал экспериментировать в студии звукозаписи с первыми собственными песнями», — поделился артист.

По словам Дронова, он старался избегать исполнения песен в жанре шансон, поскольку у него «абсолютно другой голос».

SHAMAN рассказал, что во время работы в ресторане бывали разные происшествия. «Пою «Рюмку водки» Григория Лепса, все грохочет, и вдруг боковым зрением замечаю, что на меня кубарем катится клубок из человеческих тел. Началась массовая драка, а я из-за громкой музыки ничего не слышал», — вспоминает он. По словам исполнителя, он выключил звук и свет в зале, чтобы остановить потасовку.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,Григорий Лепс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий