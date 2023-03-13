SHAMAN признался, что до популярности пел "Рюмку водки" в ресторане на заказ

«В 15 лет устроился певцом в ресторан — у нас, в Новомосковске. Параллельно учился в колледже по специальности «руководитель народного хора». Тогда же начал экспериментировать в студии звукозаписи с первыми собственными песнями», — поделился артист.

SHAMAN рассказал, что во время работы в ресторане бывали разные происшествия. «Пою «Рюмку водки» Григория Лепса, все грохочет, и вдруг боковым зрением замечаю, что на меня кубарем катится клубок из человеческих тел. Началась массовая драка, а я из-за громкой музыки ничего не слышал», — вспоминает он. По словам исполнителя, он выключил звук и свет в зале, чтобы остановить потасовку.