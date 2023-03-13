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1 час назад

Орлова пожаловалась на сильные боли после родов

WomanHit.ruиещё 1

Бывшая певица и телеведущая Ольга Орлова призналась, что в первые дни после родов она испытывала сильную боль. Подробностями артистка поделилась в личном аккаунте.

Орлова пожаловалась на сильные боли после родов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, знаменитость рассказала, что первый день после кесарева сечения она лежала с катетером.

«На второй день — вставать заставляют врачи, поэтому в туалет приходилось идти согнувшись, но самой. Неделю боль была очень сильная» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Ольга.

Также ведущая поведала, что ей через две недели стало гораздо лучше. «А через три недели я села в теплую ванну на пять минут! Это для меня как успокоительное или антидепрессант. Все это при условии, что шов зажил, нет ран и все идет в штатном режиме», — заключила Орлова.

Напомним, 45-летняя телеведущая родила дочь Анну 6 февраля. У звезды также есть взрослый сын Артем от предыдущего брака.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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