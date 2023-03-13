Орлова пожаловалась на сильные боли после родов

«На второй день — вставать заставляют врачи, поэтому в туалет приходилось идти согнувшись, но самой. Неделю боль была очень сильная» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Ольга.

Также ведущая поведала, что ей через две недели стало гораздо лучше. «А через три недели я села в теплую ванну на пять минут! Это для меня как успокоительное или антидепрессант. Все это при условии, что шов зажил, нет ран и все идет в штатном режиме», — заключила Орлова.