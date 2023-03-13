SHAMAN признался, что его псевдоним появился благодаря зрителям

«Стал читать комментарии поклонников под моими песнями, и там были слова около: магический вокал, завораживающий голос, голос, который вводит в гипноз, космическая история. Даже говорили, что [певица] Лолита Милявская на шоу "Фактор А" упомянула про шаманизм. Это все натолкнуло меня на то, чтобы взять такой псевдоним», — рассказал певец ТАСС.