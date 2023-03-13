SHAMAN признался, что его псевдоним появился благодаря зрителям

Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, рассказал, как появился его псевдоним. По словам музыкального исполнителя, в этом ему помогли зрители.
В начале пути SHAMAN решил отделить публичное от личного, поэтому стал выступать под псевдонимом, а не под настоящем именем. Артист признался, что сценическое имя появилось благодаря зрителям, которые связали его творчество с магией.
«Стал читать комментарии поклонников под моими песнями, и там были слова около: магический вокал, завораживающий голос, голос, который вводит в гипноз, космическая история. Даже говорили, что [певица] Лолита Милявская на шоу "Фактор А" упомянула про шаманизм. Это все натолкнуло меня на то, чтобы взять такой псевдоним», — рассказал певец ТАСС.
SHAMAN сообщил, что так появился его псевдоним. По словам артиста, зрители поняли и приняли его выбор.