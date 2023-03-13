Сбежавшие из РФ звезды могут остаться без денег за свою недвижимость

Сразу три артиста с украинским гражданством решили избавиться от своих особняков в Подмосковье. Однако сделать это будет непросто: эксперты отмечают, что продать элитную недвижимость сейчас сложно из-за возросшего числа предложений, а для продавцов из недружественных стран есть дополнительные преграды по выводу денег за границу. Газета «Комсомольская правда» рассказала, кто из украинских звезд может потерять свои средства в России.

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Кто из украинских знаменитостей продает недвижимость?

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Одним из первых на продажу свой особняк выставил певец и композитор Артем Умрихин. Создатель и продюсер группы «Artik & Asti» имеет гражданство Украины, его жена Рамина имеет паспорта Израиля и Евросоюза, а их дети — граждане США и ЕС. Сейчас вся семья живет в ОАЭ, где Умрихин продолжает записывать и выпускать песни. Женская половина группы, певица Севиль Велиева, продолжает выступать в России.

Последние годы Умрихин с женой, сыном и дочерью проживали в элитном поселке на Новой Риге. Он приобрел коттедж в 700 кв. м. с большой скидкой — за 31 млн рублей. За несколько лет музыкант освежил в нем ремонт и сейчас хочет продать особняк за 50 млн рублей. Интерьеры жилища оформлены в классическом стиле, однако мебель в нем стоит еще от предыдущих хозяев.

Вместе с Умрихиным избавиться от российского жилья решила и Вера Брежнева. Особняк в элитном подмосковном поселке «Миллениум Парк» ей подарил супруг Константин Меладзе. В этом доме пара жила до весны 2022 года — сейчас граждане Украины проживают в Италии, на вилле у озера Гарда у подножья Альп.

Сам подмосковный особняк площадью в 700 квадратных метров и с участком в 36 соток находится в 19 километрах от МКАД. В нем есть все необходимое для роскошной жизни — гостиная с камином, множество спален, хамам, гардеробная и мансарда с комнатой для отдыха. Дом пытались сдать в аренду, однако сейчас он оказался на продаже по цене в 299 млн рублей.

Кроме того, продать российскую недвижимость решила 40-летняя Светлана Лобода, которая сейчас живет с дочками в Латвии. У звезды, имеющей гражданство Мальты и Украины, есть квартиры в Дубае, Риге, а также дом в Юрмале, однако самый дорогое владение у нее в России — особняк площадью в 1400 кв. м. на участке в 1 гектар. Найти его можно на территории охраняемого поселка на Новорижском шоссе. Сейчас через агентство недвижимости дом сдают за 1 млн рублей в месяц, а также продают за 630 млн рублей.

Какие проблемы могут быть у украинских звезд при продаже недвижимости?

Как отметил адвокат Игорь Могильный, с 1 марта 2022 года в России действовали ограничения на лиц, которые связаны с иностранными государствами и совершают в отношении российских компаний и физических лиц недружественные действия. Указ президента России Владимира Путина тогда запретил иностранцам без гражданства России совершать сделки с недвижимостью, которые приводят к регистрации права собственности.

4 мая 2022 года новый указ главы государства разрешил покупку и продажу недвижимости гражданами недружественных стран, однако с обязательным условием — деньги от сделок поступают на специальный счет «С». Он представляет собой особый рублевый счет, списать деньги с которого можно лишь в ряде случаев: для уплаты налогов и пошлин в России, покупки облигаций федерального займа, отправки на расчетные счета нерезидентов в рублях при наличии специального разрешения, а также уплаты комиссий банку.

«Таким образом, чтобы снять наличные денежные средства со счета типа "С" и перевести их на свой расчетный счет необходимо получить специальное разрешение, однако порядок получения такого разрешения не определен — это основной риск», — подчеркнул юрист.

Продать недвижимость, находясь за границей, украинцы могут, оформив нотариальную доверенность. Если же объект оформлен на юридическое лицо, то потребуется разрешение специальной комиссии. Вместе с тем Могильный считает, что никаких рисков при приобретении особняков для покупателей из России нет.