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1 час назад

Актер "Универа" Гогунский призвал не доверять женщинам с искусственной грудью

Газета.Ru

Актер Виталий Гогунский стал первым участником шоу "Новые звезды в Африке", покинувшим проект.

Гогунский призвал не доверять женщинам с искусственной грудью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В финале эпизода артист сразился с Тимофеем Зайцевым - участников подвесили вверх ногами, и они должны были ртом отделить гусениц от тараканов. Гогунский проиграл в поединке и выбыл из программы.

Мария Погребняк изначально пообещала Гогунскому, что будет на его стороне. Однако в конечном итоге блогерша проголосовала за выбывание из проекта звезды "Универа".

"Нельзя доверять женщинам, по крайней мере, тем, у кого сделаны губы и грудь", - призвал актер.

Шоу-бизнес,Мария Погребняк,Виталий Гогунский,
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