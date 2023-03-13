Гогунский призвал не доверять женщинам с искусственной грудью

Актер Виталий Гогунский стал первым участником шоу "Новые звезды в Африке", покинувшим проект.
В финале эпизода артист сразился с Тимофеем Зайцевым - участников подвесили вверх ногами, и они должны были ртом отделить гусениц от тараканов. Гогунский проиграл в поединке и выбыл из программы.
Мария Погребняк изначально пообещала Гогунскому, что будет на его стороне. Однако в конечном итоге блогерша проголосовала за выбывание из проекта звезды "Универа".
"Нельзя доверять женщинам, по крайней мере, тем, у кого сделаны губы и грудь", - призвал актер.