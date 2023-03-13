Стало известно о романе сына Сигала с российской моделью

Сын голливудского актера Стивена Сигала Доминик завел роман с российской моделью Айрин Даниловой. Как сообщает StarHit, пару заметили в одном из ресторанов Москвы — они держались за руки и мило беседовали.

Данилова стала известна широкой публике после завоевания титула «Краса России» в 2015 году. Модель активно ведет социальные сети и имеет почти 700 тысяч подписчиков. Вместе с тем на широкую аудиторию об отношениях с наследником Сигала она пока не заявляла.

Сам Доминик Сигал в прошлом году посещал светское мероприятие в Москве, где отмечал, что ему нравится российская культура, архитектура и люди. Молодой человек признавался, что не против встречаться с русскими девушками. Он называл их сильными личностями, которые ориентированы на создание семьи.