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19 минут назад

Стало известно о романе сына Сигала с российской моделью

Никита Бородкин

Сын голливудского актера Стивена Сигала Доминик завел роман с российской моделью Айрин Даниловой. Как сообщает StarHit, пару заметили в одном из ресторанов Москвы — они держались за руки и мило беседовали.

Данилова стала известна широкой публике после завоевания титула «Краса России» в 2015 году. Модель активно ведет социальные сети и имеет почти 700 тысяч подписчиков. Вместе с тем на широкую аудиторию об отношениях с наследником Сигала она пока не заявляла.

Сам Доминик Сигал в прошлом году посещал светское мероприятие в Москве, где отмечал, что ему нравится российская культура, архитектура и люди. Молодой человек признавался, что не против встречаться с русскими девушками. Он называл их сильными личностями, которые ориентированы на создание семьи.

Стивен Сигал: Я никогда не откажусь от российского паспорта

Напомним, что Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Дед актера по линии отца родился в России, а во второй половине прошлого века переехал в США. Сигал провел много времени в поисках своих корней в Калмыкии, Туве и Якутии. В 2018 году его назначили спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.

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