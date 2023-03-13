Звезде «Уральских пельменей» Михалковой плюнули в лицо на сцене

Бывшая участница «Уральских пельменей», актриса Юлия Михалкова попала в неприятную ситуацию. По окончании спектакля «Отдам бывшего в хорошие руки», где она играет одну из ролей, ее партнер плюнул ей в лицо. Об этом пишет «СтарХит».

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В момент, когда артисты вышли на поклон, коллега Юлии, актер Роман Богданов отбежал в сторону, отпил из стакана воды и выплюнул ее в лицо Михалковой. От неожиданности знаменитость вздрогнула и закричала. Зрители, вероятно решили, что это часть представления и встретили этот момент радостными криками.

Видео инцидента попало в сеть. Михалкова даже репостнула его у себя в соцсетях, однако никак не прокомментировала ситуацию. Известно, что между актерами не было никаких конфликтов. Возможно, ситуация была просто шуткой, понятной только актерам спектакля.