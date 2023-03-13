Звезде «Уральских пельменей» Михалковой плюнули в лицо на сцене

Бывшая участница «Уральских пельменей», актриса Юлия Михалкова попала в неприятную ситуацию. По окончании спектакля «Отдам бывшего в хорошие руки», где она играет одну из ролей, ее партнер плюнул ей в лицо. Об этом пишет «СтарХит».
В момент, когда артисты вышли на поклон, коллега Юлии, актер Роман Богданов отбежал в сторону, отпил из стакана воды и выплюнул ее в лицо Михалковой. От неожиданности знаменитость вздрогнула и закричала. Зрители, вероятно решили, что это часть представления и встретили этот момент радостными криками.
Видео инцидента попало в сеть. Михалкова даже репостнула его у себя в соцсетях, однако никак не прокомментировала ситуацию. Известно, что между актерами не было никаких конфликтов. Возможно, ситуация была просто шуткой, понятной только актерам спектакля.
Напомним, Михалкова покинула «Уральские пельмени» два года назад. По словам другого участника шоу Сергея Исаева, актриса захотела стать акционером, но ей отказали. Сама же звезда рассказала, что просто устала от проекта и намерена заняться карьерой.