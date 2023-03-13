В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Лера Кудрявцева оценила перспективу эмиграции

Lenta.ru

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева оценила перспективу эмиграции. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она заявила, что не планирует уезжать из России.

«Я очень люблю свою страну. Со всеми ее недостатками. Здесь мой дом», — ответила ведущая на вопрос о том, хотела ли бы она переехать жить в другую страну.

Ранее Кудрявцева рассказала, что ее близких обеспокоили фейковые сообщения СМИ, в которых говорилось о ее смерти. Соответствующую информацию она прокомментировала словами «гореть вам в аду», обращаясь к авторам материалов.

Лера Кудрявцева вспомнила о знакомстве с мужем-хоккеистом

До этого ведущая рассказала о мешающей ей спать сильной мигрени, которая плохо купируется медикаментами. Она призналась, что хроническое заболевание длится у нее уже около десяти лет.

Осенью 2021 года телеведущая рассказала, что у нее возобновилась сильная мигрень после перенесенного коронавируса. По словам Кудрявцевой, у нее также возникли апатия и панические атаки.

Шоу-бизнес,Видео,Лера Кудрявцева,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий