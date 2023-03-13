Настя Ивлеева рассказала о преследовании со стороны фаната

По словам звезды, она не помнит точного времени знакомства с поклонником. «Он ко мне подошел, наседал: «Вы мне нравитесь, ваше творчество мне нравится», — вспоминает она.

Встреча с поклонником произошла на борту самолета. По словам блогерши, людей в самолете было мало, и она решила поспать. «Я лежу и чувствую, что где-то кто-то здесь дышит и пристально на меня смотрит. Я открываю один глаз — сидит брат Гоши Куценко на полу и смотрит как я сплю, придя из эконома», — рассказала Ивлеева. Звезда призналась, что ее насторожило такое поведение фаната.