В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Настя Ивлеева рассказала, что ее преследовал брат Гоши Куценко

Газета.Ru

Блогерша Настя Ивлеева в эфире YouTube-шоу «Контакты» призналась, что столкнулась с преследованием фаната.

Настя Ивлеева рассказала о преследовании со стороны фаната
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам звезды, она не помнит точного времени знакомства с поклонником. «Он ко мне подошел, наседал: «Вы мне нравитесь, ваше творчество мне нравится», — вспоминает она.

Фанат представился братом актера Гоши Куценко. Ивлеева рассказала, что спустя некоторое время еще раз пересеклась с мужчиной.

Встреча с поклонником произошла на борту самолета. По словам блогерши, людей в самолете было мало, и она решила поспать. «Я лежу и чувствую, что где-то кто-то здесь дышит и пристально на меня смотрит. Я открываю один глаз — сидит брат Гоши Куценко на полу и смотрит как я сплю, придя из эконома», — рассказала Ивлеева. Звезда призналась, что ее насторожило такое поведение фаната.

Шоу-бизнес,Гоша Куценко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий