Shaman назвал себя "по сути бездомным"

"Конечно, есть и хейт. Куда же без него? Пытаются меня как-то подковырнуть, задеть. Но ведь и я не медовый пряник, чтобы всем нравиться. Одни любят, другие нет. Нормально, - сказал музыкант - Сейчас - да (прим. ТАСС - больше всего негатива поступает с Украины), хотя так было не всегда. Песня "Встанем" вышла 23 февраля прошлого года. Едва опубликовал ее в соцсети, посыпались восторженные отклики, в том числе от украинских слушателей. Они писали, мол, вау, круто. Все изменилось буквально за день. 24-го полилось: "Сдохни, тварь!" Зачастую угрозы и ругань исходили от тех же людей, которые накануне хвалили меня. До сих пор шлют всякие гадости из серии "продал душу дьяволу, гореть тебе в аду". Это происходит постоянно. Как здравствуйте".