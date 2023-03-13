Лера Кудрявцева вспомнила о знакомстве с мужем-хоккеистом

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вспомнила, как познакомилась с супругом Игорем Макаровым.
По словам звезды, знакомство возлюбленных произошло в ресторане.
«Подошел познакомиться. Говорит, что я ему глазки строила. Я говорю, что он мне. Короче, уже десять лет выясняем, кто кому», — написала Кудрявцева в личном блоге.
Телеведущая и хоккеист поженились в 2013 году. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. Телеведущая рассказывала, что родила дочку самостоятельно с помощью ЭКО. У Кудрявцевой также есть 32-летний сын Жан.
Ранее Лера Кудрявцева призналась, что не пользуется услугами косметолога.