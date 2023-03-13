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59 минут назад

Лера Кудрявцева вспомнила о знакомстве с мужем-хоккеистом

Газета.Ru

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вспомнила, как познакомилась с супругом Игорем Макаровым.

Лера Кудрявцева вспомнила о знакомстве с мужем-хоккеистом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам звезды, знакомство возлюбленных произошло в ресторане.

«Подошел познакомиться. Говорит, что я ему глазки строила. Я говорю, что он мне. Короче, уже десять лет выясняем, кто кому», — написала Кудрявцева в личном блоге.

Телеведущая и хоккеист поженились в 2013 году. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. Телеведущая рассказывала, что родила дочку самостоятельно с помощью ЭКО. У Кудрявцевой также есть 32-летний сын Жан.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что не пользуется услугами косметолога.

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