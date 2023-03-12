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36 минут назад

«У меня давно уже есть свой угол»: Лепс рассказал, где живет после развода с женой

Вечерняя Москва

Полтора года назад Григорий Лепс после 20 лет семейной жизни развелся с матерью своих троих детей Анной Шаплыковой. Певец решил рассказать, в каких условиях на данный момент он живет.

Лепс рассказал, где живет после развода с женой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Новую квартиру после развода я не покупал, у меня давно уже есть свой угол, — сказал Лепс.

Исполнитель уточнил, что после развода он отдал квартиру в центре Москвы и особняк экс-супруге. Кроме того, Лепс не рассматривает в данный момент покупку жилья за границей. Он убежден, что в России есть большое количество живописных мест, где можно было бы обосноваться, передает «Комсомольская правда».

В декабре прошлого года Евросоюз ввел санкции против Лепса, а также режиссера Никиты Михалкова и телеведущего Бориса Корчевникова. Их активы были заморожены на территории Европы. Кроме того, фигурантам санкций запретили поездки в страны Евросоюза, следует из данных журнала.

Однако 8 февраля американский Минфин исключил Григория Лепса из своего санкционного списка. Также из перечня исключили криминальных авторитетов из республик бывшего СССР: Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова.

Несмотря на это, артист отказался давать концерт в США. По словам его менеджера, в Штаты и к «подобным врагам» певец не поедет «даже за очень кругленькую сумму».

Шоу-бизнес,Игорь Шлыков,Григорий Лепс,Борис Корчевников,Никита Михалков,ЕС,
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