Лепс рассказал, где живет после развода с женой

Полтора года назад Григорий Лепс после 20 лет семейной жизни развелся с матерью своих троих детей Анной Шаплыковой. Певец решил рассказать, в каких условиях на данный момент он живет.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Новую квартиру после развода я не покупал, у меня давно уже есть свой угол, — сказал Лепс.

Исполнитель уточнил, что после развода он отдал квартиру в центре Москвы и особняк экс-супруге. Кроме того, Лепс не рассматривает в данный момент покупку жилья за границей. Он убежден, что в России есть большое количество живописных мест, где можно было бы обосноваться, передает «Комсомольская правда».

В декабре прошлого года Евросоюз ввел санкции против Лепса, а также режиссера Никиты Михалкова и телеведущего Бориса Корчевникова. Их активы были заморожены на территории Европы. Кроме того, фигурантам санкций запретили поездки в страны Евросоюза, следует из данных журнала.

Однако 8 февраля американский Минфин исключил Григория Лепса из своего санкционного списка. Также из перечня исключили криминальных авторитетов из республик бывшего СССР: Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова.