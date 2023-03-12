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1 час назад

«Стареть надо достойно!» Расторгуев опроверг слухи о сделанной пластике

Ирина Лебедева

Николая Расторгуева заметили в известной столичной клинике эстетической медицины. Тут же в социальных сетях появились предположения о том, что 66-летний певец решил взять на вооружение пример Филиппа Киркорова и заняться омоложением.

«Стареть надо достойно!» Расторгуев опроверг слухи о сделанной пластике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако сам Расторгуев решительно отрицает такую возможность.

«Слушайте, я, по-моему, немножко из другой когорты, стареть надо достойно. Я стараюсь меньше жрать и все», - заявил он.

Правда, все же признался, что косметологов посещает, - сообщают 7days.ru.

«Я делал в последний раз, наверное, полгода назад что-то такое, мне посоветовали уход без всяких этих там … Это крем», - протестует Расторгуев.

Напомним, недавно исполнитель хита «Комбат» получил Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» за вклад в развитие отечественной музыки

Шоу-бизнес,Николай Расторгуев,Филипп Киркоров,
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