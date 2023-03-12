Лолита сыграла в сериале Бондарчука

В конце марта выйдет на экраны новый сериал Федора Бондарчука «Актрисы». Лолита Милявская сыграла в нем роль директора театра. Певица рассказала о том, как ей работалось с российскими кинозвездами в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

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Певица не особенно рассчитывала, что ее пригласят в сериал. Поэтому, когда она успешно прошла кастинг, то для себя решила, что уже завоевала как минимум, своего Оскара, - рассказывает портал vokrug.tv.

С самого начала режиссер выставил жесткие требования об обязательном наличии профессионального образования. У Милявской есть диплом Тамбовского института культуры. Поэтому ее допустили к просмотрам и в итоге утвердили.

«Сейчас у меня уже язык не поворачивается сказать: «Федя, привет». Только Федор Сергеевич. И записан он у меня в телефоне «ФСБ». Честно, я не думала, что меня утвердят», — призналась Милявская.

Несмотря на то, что некоторый опыт у Лолиты был – она играла в кино звезду шоу-бизнеса и два года назад вышла на театральную сцену, поначалу ей было очень нелегко. Вокруг были профессионалы, большие артисты. На съемочной площадке певица провела целый месяц.

«Спуску мне не давали. У меня не было никаких поблажек, никаких преференций», — призналась певица и подчеркнула, что за ошибки ее могли наказывать штрафами.