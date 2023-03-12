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26 минут назад

Разин сообщил о смерти директора своего детского дома

Ирина Лебедева

Андрей Разин на своей странице в социальной сети проинформировал о смерти директора детского дома в Светлограде Николая Трегубова.

Разин сообщил о смерти директора своего детского дома
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов© РИА Новости / Евгений Биятов

Николай Тимофеевич был воспитателем у Разина, он начинал свою работу в детском учреждении в качестве учителя по физкультуре. Как пишет продюсер, благодаря Трегубову многие воспитанники попали в большой спорт.

«Он воспитал огромное количество ребят, которые, благодаря ему, нашли свое достойное место в жизни. Он водил нас в походы в Архыз, воспитывал нас сильными духом людьми», - отметил Разин.

Разин считает, что Николай Тимофеевич помог ему многого добиться в жизни. Уже получив известность с группой «Ласковый май», шоумен немало помогал детскому дому, - пишет «Комсомольская Правда».

«Мы помогали ему делать ремонт. Светлая память великому человеку Огромное спасибо от тысяч ребят, которые прошли через его руки и его доброе сердце. Очень большое горе для всех выпускников», - резюмировал Разин.

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Шоу-бизнес,Андрей Разин,
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