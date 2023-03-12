Разин сообщил о смерти директора своего детского дома

Андрей Разин на своей странице в социальной сети проинформировал о смерти директора детского дома в Светлограде Николая Трегубова.
Николай Тимофеевич был воспитателем у Разина, он начинал свою работу в детском учреждении в качестве учителя по физкультуре. Как пишет продюсер, благодаря Трегубову многие воспитанники попали в большой спорт.
«Он воспитал огромное количество ребят, которые, благодаря ему, нашли свое достойное место в жизни. Он водил нас в походы в Архыз, воспитывал нас сильными духом людьми», - отметил Разин.
Разин считает, что Николай Тимофеевич помог ему многого добиться в жизни. Уже получив известность с группой «Ласковый май», шоумен немало помогал детскому дому, - пишет «Комсомольская Правда».
«Мы помогали ему делать ремонт. Светлая память великому человеку Огромное спасибо от тысяч ребят, которые прошли через его руки и его доброе сердце. Очень большое горе для всех выпускников», - резюмировал Разин.
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