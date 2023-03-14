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33 минуты назад

"Украинцы пусть сидят тихо": Бедрос Киркоров поддержал спецоперацию

Российская Газетаиещё 3

Народный артист РФ Бедрос Киркоров, отец народного артиста РФ Филиппа Киркорова, прокомментировал ситуацию в России, а также на Украине и вокруг неё.

"Украинцы пусть сидят тихо": Бедрос Киркоров поддержал спецоперацию
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Я хочу сказать, что если бы Владимир Путин не был президентом, России было бы очень плохо. Благодаря Путину мы вернули Крым, потому что это исконно русская земля. Украинцы пусть заткнут свои рты, пусть сидят тихо. Они предали Россию. Отреклись от русского языка. Это неправильно", - приводит портал "Абзац" слова известного певца.

Он также подчеркнул, что у России были веские основания для начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР, отметив, что полностью её поддерживает.

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