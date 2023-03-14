"Украинцы пусть сидят тихо": Бедрос Киркоров поддержал спецоперацию

"Я хочу сказать, что если бы Владимир Путин не был президентом, России было бы очень плохо. Благодаря Путину мы вернули Крым, потому что это исконно русская земля. Украинцы пусть заткнут свои рты, пусть сидят тихо. Они предали Россию. Отреклись от русского языка. Это неправильно", - приводит портал "Абзац" слова известного певца.