Басков рассказал, как ухаживал за девушками

Николай Басков рассказал, что в душе он самый настоящий романтик. По его словам, он всегда красиво ухаживал за девушками и ни одна не ушла от него обиженной. Он дарил им цветы, водил в лучшие рестораны. Устраивал и эффектные шоу -

Однажды он заказал девушке оркестр под окнами. Помимо этого, он украсил весь подъезд девятиэтажного дома цветами и шарами, - сообщает ФАН.

«Потом были моменты, когда какие-то перелеты совершал, девушка не знала, куда вообще летит, как, что. Сразу так грустно становится. Столько всего совершал, а взамен?» – огорчился певец.

Басков подчеркнул, что в его жизни было много разочарований. Не раз он влюблялся и думал, что нашел, наконец, свою единственную, но вышло так, что певец до сих под одинок.