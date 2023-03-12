Басков рассказал, как ухаживал за девушками

Николай Басков рассказал, что в душе он самый настоящий романтик. По его словам, он всегда красиво ухаживал за девушками и ни одна не ушла от него обиженной. Он дарил им цветы, водил в лучшие рестораны. Устраивал и эффектные шоу -
Однажды он заказал девушке оркестр под окнами. Помимо этого, он украсил весь подъезд девятиэтажного дома цветами и шарами, - сообщает ФАН.
«Потом были моменты, когда какие-то перелеты совершал, девушка не знала, куда вообще летит, как, что. Сразу так грустно становится. Столько всего совершал, а взамен?» – огорчился певец.
Басков подчеркнул, что в его жизни было много разочарований. Не раз он влюблялся и думал, что нашел, наконец, свою единственную, но вышло так, что певец до сих под одинок.
В пресс-службе телеканала «Россия» сообщили, что премьера нового шоу «Моя Мелодия» состоится 17 марта. Ведущим шоу станет певец Николай Басков. Героям программы будут включать «тайную песню», которая когда-то сыграла определенную роль в их жизни.