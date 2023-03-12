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26 минут назад

Дробыш собрался судиться с певицей Крайновой

Ирина Лебедева

Виктор Дробыш в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» заявил о том. что он намерен обратиться в суд с иском к бывшей солистке музыкального коллектива «Тутси» Насте Крайновой из-за исполнения песни «Самый, самый».

Дробыш собрался судиться с певицей Крайновой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это такой вопиющий случай пиратства, с которым надо бороться. Мне очень странно, что сегодня можно вот так брать безнаказанно, нагло делать то, что она делает», - возмутился продюсер.

Настя Крайнова покинула коллектив 13 лет назад. И все это время выступает с сольной программой, в том числе, с данным хитом.

Поэт Георгий Волев, автор слов к этой песне, на стороне продюсера. Однако певица утверждает, что имеет все права на песню, поскольку в аранжировках звучит ее голос, - пишет ФАН.

В последние недели большое внимание приковано к группе «Тутси» и к разборкам коллектива с Настей Крайновой, бывшей участницей команды. Дело в том, что Ира Ортман заявила, что планирует судиться с бывшей коллегой из-за названия группы на афишах певицы.

Шоу-бизнес,Виктор Дробыш,
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