Дробыш собрался судиться с певицей Крайновой

Виктор Дробыш в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» заявил о том. что он намерен обратиться в суд с иском к бывшей солистке музыкального коллектива «Тутси» Насте Крайновой из-за исполнения песни «Самый, самый».

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«Это такой вопиющий случай пиратства, с которым надо бороться. Мне очень странно, что сегодня можно вот так брать безнаказанно, нагло делать то, что она делает», - возмутился продюсер.

Настя Крайнова покинула коллектив 13 лет назад. И все это время выступает с сольной программой, в том числе, с данным хитом.

Поэт Георгий Волев, автор слов к этой песне, на стороне продюсера. Однако певица утверждает, что имеет все права на песню, поскольку в аранжировках звучит ее голос, - пишет ФАН.