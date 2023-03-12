На юбилейном концерте Королевой в Кремле были танцы

Наташа Королева дала в Кремле юбилейный концерт. Главный концертный зал страны был заполнен до отказа – уже за неделю до представления в кассах не оставалось ни одного билета. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».
Певица обратилась к организаторам с необычной просьбой. Она попросила, чтобы перед сценой был организован танцпол.
«Мне Петр Михайлович Шаболтай, директор этого прекрасного концертного зала, немножечко разрешил. Сказал: «Только, Королева, пожалуйста, не разнеси со своим зрителем весь дворец!», - сообщила звезда.
В результате поклонники Королевой смогли потанцевать под ее самые зажигательные хиты.
Еще при составлении репертуара концерта Королева советовалась со своими подписчиками в социальных сетях. Она спрашивала их, какие песни они хотели бы услышать, и постаралась учесть все просьбы.
Секрет долгого брака с актером и бодибилдером Тарзаном (Сергеем Глушко) раскрыла певица Наташа Королева в интервью MK.RU. В 2023 году звездная чета отмечает 20 лет совместной жизни. Королева рассказала, что они с Тарзаном поддерживают друг друга во всех начинаниях. К примеру, певица интересуется успехами мужа в живописи, а он помогает ей с работой.