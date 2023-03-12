На юбилейном концерте Королевой в Кремле были танцы

Наташа Королева дала в Кремле юбилейный концерт. Главный концертный зал страны был заполнен до отказа – уже за неделю до представления в кассах не оставалось ни одного билета. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».

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Певица обратилась к организаторам с необычной просьбой. Она попросила, чтобы перед сценой был организован танцпол.

«Мне Петр Михайлович Шаболтай, директор этого прекрасного концертного зала, немножечко разрешил. Сказал: «Только, Королева, пожалуйста, не разнеси со своим зрителем весь дворец!», - сообщила звезда.

В результате поклонники Королевой смогли потанцевать под ее самые зажигательные хиты.

Еще при составлении репертуара концерта Королева советовалась со своими подписчиками в социальных сетях. Она спрашивала их, какие песни они хотели бы услышать, и постаралась учесть все просьбы.