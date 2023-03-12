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16 минут назад

Бледанс и Погребняк устроили скандал в социальных сетях

Ирина Лебедева

Эвелина Бледанс и Мария Погребняк устроили перепалку в интернете из-за отношения к пластическим операциям. Эвелина решила покритиковать работы хирургов – пластиков с Погребняк. Актриса назвала молодую коллегу «силиконовой» отнесла ее к списку тех, кто выглядит «на одно лицо».

Бледанс и Погребняк устроили скандал в социальных сетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Погребняк ответила, что привыкла к тому, что про нее за спиной говорят гадости. И посоветовала Бледанс также заглянуть к специалистам, - пишет 5 Канал.

«Эвелиночка, тебе дать номер хирурга? Ты выглядишь замечательно, но номерок стилиста я тебе пришлю», — ответила телеведущей Погребняк.

Бледанс заявила, что не намерена обращаться к пластическим хирургам.

«Машенька, мое лицо — секс-символ эпохи. Зачем мне твой хирург для пластиковых лиц?» —с сарказмом отметила Эвелина.

Фолловеры разделились во мнениях, кто-то поддержал Марию, кто-то Эвелину. Некоторые решили, что вся эта история выдумана ее участницами ради привлечения внимания.

Ранее актриса Эвелина Бледанс рассказала, насколько ее затронули санкции Украины. По словам звезды, она спокойно продолжает заниматься творчеством. Как пояснила Бледанс, ее профессиональная деятельность абсолютно не пострадала от ограничений со стороны украинских властей.

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