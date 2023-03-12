Бледанс и Погребняк устроили скандал в социальных сетях

Эвелина Бледанс и Мария Погребняк устроили перепалку в интернете из-за отношения к пластическим операциям. Эвелина решила покритиковать работы хирургов – пластиков с Погребняк. Актриса назвала молодую коллегу «силиконовой» отнесла ее к списку тех, кто выглядит «на одно лицо».

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Погребняк ответила, что привыкла к тому, что про нее за спиной говорят гадости. И посоветовала Бледанс также заглянуть к специалистам, - пишет 5 Канал.

«Эвелиночка, тебе дать номер хирурга? Ты выглядишь замечательно, но номерок стилиста я тебе пришлю», — ответила телеведущей Погребняк.

Бледанс заявила, что не намерена обращаться к пластическим хирургам.

«Машенька, мое лицо — секс-символ эпохи. Зачем мне твой хирург для пластиковых лиц?» —с сарказмом отметила Эвелина.

Фолловеры разделились во мнениях, кто-то поддержал Марию, кто-то Эвелину. Некоторые решили, что вся эта история выдумана ее участницами ради привлечения внимания.