Орлова отчитала подписчиков, предложивших отдать домашних питомцев

«Для меня «полный аут» — это «отдать собак в добрые руки». Если для вас предать живое существо — это норма, то для меня нет! Антисанитария — у вас в голове, а не у меня в доме. Работайте со своими фобиями. Не вешайте их на меня! Уверена, что мои собаки живут в более гармоничных условиях, чем дети у некоторых я ж матерей всея Руси, так что даже не начинайте меня «тыкать носом» в мое (по вашему мнению) неправильное поведение», — поставила недоброжелателей на место звезда.