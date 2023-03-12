Орлова отчитала подписчиков, предложивших отдать домашних питомцев

Ольга Орлова, недавно родившая дочь Анну, резко ответила фолловерам, которые предложили ей избавиться от всех домашних животных, поскольку в доме появился маленький ребенок. Хейтеры взялись упрекать телеведущую в том, что у нее в дома «антисанитария» и «полный аут».
Ольга Орлова – известная зоозащитница, он помогает приютам. И дома у певицы четыре собаки, все – подобранные или взятые из приютов, и кошка, - пишет gazeta.ru
«Для меня «полный аут» — это «отдать собак в добрые руки». Если для вас предать живое существо — это норма, то для меня нет! Антисанитария — у вас в голове, а не у меня в доме. Работайте со своими фобиями. Не вешайте их на меня! Уверена, что мои собаки живут в более гармоничных условиях, чем дети у некоторых я ж матерей всея Руси, так что даже не начинайте меня «тыкать носом» в мое (по вашему мнению) неправильное поведение», — поставила недоброжелателей на место звезда.
Ольга написала в личном блоге, что она планирует в апреле провести крестины ребенка. Однако пока ведущая телестройки не определилась с кандидатурой крестных родителей.