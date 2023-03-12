В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
32 минуты назад

Орлова отчитала подписчиков, предложивших отдать домашних питомцев

Ирина Лебедева

Ольга Орлова, недавно родившая дочь Анну, резко ответила фолловерам, которые предложили ей избавиться от всех домашних животных, поскольку в доме появился маленький ребенок. Хейтеры взялись упрекать телеведущую в том, что у нее в дома «антисанитария» и «полный аут».

Орлова отчитала подписчиков, предложивших отдать домашних питомцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ольга Орлова – известная зоозащитница, он помогает приютам. И дома у певицы четыре собаки, все – подобранные или взятые из приютов, и кошка, - пишет gazeta.ru

«Для меня «полный аут» — это «отдать собак в добрые руки». Если для вас предать живое существо — это норма, то для меня нет! Антисанитария — у вас в голове, а не у меня в доме. Работайте со своими фобиями. Не вешайте их на меня! Уверена, что мои собаки живут в более гармоничных условиях, чем дети у некоторых я ж матерей всея Руси, так что даже не начинайте меня «тыкать носом» в мое (по вашему мнению) неправильное поведение», — поставила недоброжелателей на место звезда.

Ольга написала в личном блоге, что она планирует в апреле провести крестины ребенка. Однако пока ведущая телестройки не определилась с кандидатурой крестных родителей.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий