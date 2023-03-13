В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
15 минут назад

Бывшая участница "Ранеток" Лера Козлова переехала в Крым

Газета.Ruиещё 1

Бывшая вокалистка музыкального коллектива «Ранетки» Лера Козлова в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ призналась, что переехала в Крым.

Бывшая участница "Ранеток" Лера Козлова переехала в Крым
Фото: Телеканал «НТВ»Телеканал «НТВ»

Звезда решила уехать в Севастополь с возлюбленным по имени Антон. Козлова занялась рукоделием, вяжет сумки и корзины, а также изготавливает свечи.

«Устала гастролировать. Перелеты изматывают. Но я не могу сидеть на одном месте. Поэтому попросила маму научить меня вязать. А потом открыла интернет и связала свои первые носки. Сейчас мои планы на будущее — большая, счастливая семья с детьми и родителями», — поделилась певица.

Лера Козлова была участницей группы «Ранетки» с 2005 по 2008 год. Также она снялась в одноименном сериале.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий