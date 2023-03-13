Бывшая участница "Ранеток" Лера Козлова переехала в Крым

«Устала гастролировать. Перелеты изматывают. Но я не могу сидеть на одном месте. Поэтому попросила маму научить меня вязать. А потом открыла интернет и связала свои первые носки. Сейчас мои планы на будущее — большая, счастливая семья с детьми и родителями», — поделилась певица.