Бывшая участница "Ранеток" Лера Козлова переехала в Крым

Бывшая вокалистка музыкального коллектива «Ранетки» Лера Козлова в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ призналась, что переехала в Крым.
Звезда решила уехать в Севастополь с возлюбленным по имени Антон. Козлова занялась рукоделием, вяжет сумки и корзины, а также изготавливает свечи.
«Устала гастролировать. Перелеты изматывают. Но я не могу сидеть на одном месте. Поэтому попросила маму научить меня вязать. А потом открыла интернет и связала свои первые носки. Сейчас мои планы на будущее — большая, счастливая семья с детьми и родителями», — поделилась певица.
Лера Козлова была участницей группы «Ранетки» с 2005 по 2008 год. Также она снялась в одноименном сериале.